2021年に亡くなった人気占い師・細木数子さんの半生を、Netflixがドラマ化することが発表され話題となっている。だが、継承者である“娘”がドラマに対して複雑な心境を明かしたことが波紋を広げている。「9月12日、Netflixが、細木さんの波乱万丈な人生を描いたドラマを2026年に世界独占配信すると発表。細木さんを演じるのは戸田恵梨香さん、また作品タイトルは『地獄に堕ちるわよ』であることも発表されました」（芸能記者）