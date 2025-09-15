伊藤園、ニュウマン高輪に体験型ショップ「茶々水 SASUI 伊藤園」出店

◆対話×試飲×店頭ブレンドで“私だけの一杯”を提案

伊藤園は9月12日、商業施設「ニュウマン高輪」（東京都港区）North 5Fにコンセプトショップ「茶々水 SASUI 伊藤園」を開業した。スタッフと対話しながら嗜好に合わせて茶葉を計量・配合する店頭ブレンド体験を核に、オリジナルブレンドや御膳・甘味、ドリンクをそろえる。

ニュウマン高輪はJR東日本が推進する大規模再開発「高輪ゲートウェイシティ」の中核商業施設の一つで、街全体は「100年先の心豊かなくらしのための実験場」を掲げる。立地特性から、近隣住民のほか、平日はビジネス客、週末はインバウンド・観光客の需要を見込む。

◆店頭でのブレンド常設は 伊藤園 として初

店舗を運営する伊藤園フードサービス 唐沢進治社長

伊藤園フードサービスの唐沢進治社長は、100年先を見据える再開発の一角に出店できた価値と、近隣住民×インバウンドの二層を意識した店づくりを強調。「お茶のブレンドはバックヤードではなく、カウンターで計量・調整する。店頭ブレンドの常設運用は、伊藤園として初となる」と述べた。将来的には「“伊藤園は世界100カ国”の展開を目指す夢があり、この店舗を通じてお茶の価値向上に貢献したいとの考えを示した」と語った。

「カスタマイズブレンドティー」はタブレットを活用したお茶診断や対話でつくる

タブレットを活用したお茶診断や対話によって、一人ひとりの嗜好やライフスタイルに寄り添い、香りや味わいを確かめながら「ここでしか味わえない、「私だけの一杯」をつくることができる。店頭で組み合わせを決めて仕立てる設計の「カスタマイズブレンドティー」は50g 2,500円（税抜）。

店頭では、鹿児島×三重・伊勢の緑茶を合わせた“濃い緑”や、ほうじ茶×ハイビスカス×ペパーミントの“リフレッシュ系”といったその場で配合したブレンドティーなどが紹介され、試飲で気に入ったら購入する流れとなっている。

また、「オリジナルブレンドティー（茶々水）」（50g 2,500円/税抜）も販売している。

◆店内仕立てのこだわりーー“炒りほうじ”を初導入

店内では、ほうじ茶をその場で炒る“炒りほうじ”を行う

店内では、ほうじ茶をその場で炒る“炒りほうじ”のライブ感を演出。香ばしい香りが広がる体験は、伊藤園の店舗では初めての取り組み。ブレンド体験と併せ、茶の香味を五感で楽しめる。

伊藤園の抹茶やほうじ茶を使った職人仕立ての菓子も販売

テイクアウトで販売している菓子は、伊藤園の抹茶やほうじ茶を使った職人仕立ての品を揃える。「茶々水 抹茶チョコレート」（1,000円税抜）や「茶々水 抹茶キャンディ」（1,600円税抜）など、ここでしか手に入らないアイテムも用意。手土産・贈答の選択肢を広げている。

◆フードメニューに挑戦

「松阪牛の茶まぶし御膳」（数量限定）

また、フード、甘味、ドリンクメニューにもこだわっている。伊藤園が店舗で御膳などのフードメニューを展開するのは初めて。

メニュー例は以下の通り（価格はすべて税抜）

・松阪牛の茶まぶし御膳（数量限定）：3,000円。ほうじ茶炊きごはんを土台に、出汁で茶漬けスタイルも楽しめる。

・つきたて餅セット（本日のお茶付き）：1,700円。毎日店内でついた餅を提供。

・抹茶わらび餅の茶々水パフェ：1,800円／本わらび餅と寒天 抹茶あんみつ：1,400円／抹茶とほうじ茶のくず餅プリン：850円。

・玉露と抹茶 茶々水オリジナル抹茶ラテ：1,400円。

・山椒香る 泡なほうじ茶：1,000円。

「玉露と抹茶 茶々水オリジナル抹茶ラテ」

【店舗データ】

店名：茶々水 SASUI 伊藤園

場所：ニュウマン高輪 North 5F（東京都港区高輪二丁目21番1号）

営業時間：11:00〜20:00（フードL.O.19:00／ドリンクL.O.19:30）

面積／席数：27.49坪／22席

運営：株式会社伊藤園フードサービス

オープン日：2025年9月12日（金）