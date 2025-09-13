漫画などを無断で掲載した海賊版サイト ただ読みされた金額は約6031億円共同通信

漫画などを無断で掲載した海賊版サイト ただ読みされた金額は約6031億円

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 漫画などを無断で掲載した海賊版サイトの被害が続いている
  • 一般社団法人ABJが、2024年に「ただ読み」された金額を調査
  • 約6031億円に上り、日本向けの海賊版サイトは7月時点で217サイト存在した
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 食べずに退店 伊集院光に共感も
  2. 2. 永野芽郁との関係を異例の否定
  3. 3. ヒコロヒーが見た酒池肉林の会
  4. 4. 女児が刺され死亡 母も重傷か
  5. 5. 悠仁さま 海外で不穏な報じ方
  6. 6. 通夜に偽物参列 ATSUSHI怒り吐露
  7. 7. 「ひどい夜」新浪氏に女性問題か
  8. 8. 米活動家射殺 容疑者は22歳
  9. 9. 置き配「開錠の共通化」へ
  10. 10. あり? バイクを手押しで歩道通行
  1. 11. 「糞尿まじりの水」に29人ダイブ
  2. 12. 元日本代表 不倫&性的動画送信か
  3. 13. 同級生の母と結婚 両家の反応
  4. 14. 高市氏は「政治家の資格なし」
  5. 15. 要注意? 阪神戦士で戦力外候補は
  6. 16. 客を舐めてる ナイキに批判殺到
  7. 17. 痴漢に遭った女性が自ら男を逮捕
  8. 18. ヒコロヒー タクシーで恐怖体験
  9. 19. スマスマ「問題提起」ファン激怒
  10. 20. ヒロミの「こぶ平への暴力」心配
  1. 1. 女児が刺され死亡 母も重傷か
  2. 2. 「ひどい夜」新浪氏に女性問題か
  3. 3. 「糞尿まじりの水」に29人ダイブ
  4. 4. 客を舐めてる ナイキに批判殺到
  5. 5. 痴漢に遭った女性が自ら男を逮捕
  6. 6. 「腹切られた」119番の女児、死亡を確認
  7. 7. 誘拐か 男の配信中に視聴者通報
  8. 8. 生徒が収穫した米を横領 賛否
  9. 9. 関西空港で緊急着陸 けが人5人に
  10. 10. 関空で緊急着陸「機内パニック」
  1. 11. トランスジェンダー「伝染する」
  2. 12. はしか患者がSAを利用 注意喚起
  3. 13. JR山手線 内回り&外回り見合わせ
  4. 14. ショック&憤り 仏で日本人差別
  5. 15. 幸楽苑「290円中華そば」の誤算
  6. 16. 七代目山口組へカウントダウンか
  7. 17. JR山手線が運転を再開
  8. 18. リヤド万博が圧巻 大阪会場の4倍
  9. 19. 総工費6400億も廃墟化? 噂の真相
  10. 20. ダイキン従業員にPFASで血液検査
  1. 1. 高市氏は「政治家の資格なし」
  2. 2. なんでわざわざ…堀江貴文氏怒り
  3. 3. 4年半もレス きっかけは妻の一言
  4. 4. 届かぬ郵便 公表していなかった
  5. 5. ミニストップ店舗 張り紙にX騒然
  6. 6. 生活保護費でホスト通い 大炎上
  7. 7. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
  8. 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  9. 9. マクドナルド、ハッピーセット転売対策の制限緩和…大量注文のアカウント利用停止
  10. 10. 進次郎氏 自民をもう一度一つに
  1. 11. 田久保氏 千葉巻き込みXが大荒れ
  2. 12. 売名目的で立候補も? 伊東市議選
  3. 13. 俺は種馬か! 怒鳴る夫に行為懇願
  4. 14. 中国機へのスクランブル、防衛省が無人機活用を検討…コスト抑制へ航空自衛隊が３年かけ検証
  5. 15. 自民総裁選「敗者復活戦みたい」
  6. 16. 有名シェフ刺殺 親子間で何が
  7. 17. 「高市潰し」公明代表の釈明物議
  8. 18. 恋人撲殺した無職男 住民の証言
  9. 19. 借金2000万判明 ありえない決断
  10. 20. 「天一」営業停止 保健所の見解
  1. 1. 米活動家射殺 容疑者は22歳
  2. 2. 中国人気俳優が転落死、37歳
  3. 3. 米活動家射殺 父親に犯行告白か
  4. 4. 公共の場でのヌードを禁止へ 米
  5. 5. 中国蘇州で日本人が襲われたか
  6. 6. 親から給料 中国で流行の背景
  7. 7. 客の前でライオンに襲撃され死亡
  8. 8. 「世界一きれい」初来日で感動
  9. 9. 中国 李在明氏の「挑戦」に警告
  10. 10. 韓国の反中に「理解できぬ」の声
  1. 11. 日本人が嫌いに...中国SNSで反響
  2. 12. 走行中にロックされ転倒 中国
  3. 13. 中国と北朝鮮の国境が「ヤバい」
  4. 14. トランプ氏の行動に「矛盾」か
  5. 15. 大麻栽培の農場に2000件超の苦情
  6. 16. ウ駐日大使 日本との関係求める
  7. 17. 鬼滅の刃 韓国で観客動員数400万
  8. 18. 米国で日本人ら拘束 不安の声
  9. 19. 中国10歳少女が警察に挑戦状
  10. 20. 残酷な猫の虐待事件 捏造と判明
  1. 1. 置き配「開錠の共通化」へ
  2. 2. 食パン専門店 まさかの大量閉店
  3. 3. イカゲーム超えNetflix歴代1位に
  4. 4. 九州男児 妻死去し風呂沸かせず
  5. 5. 議員のランチ代補助投稿に怒る声
  6. 6. 生保は嫌 役所で泣きつく元社長
  7. 7. 国税が狙う「銀行口座チェック」
  8. 8. トヨタ工場勤務 半端ない賞与額
  9. 9. 税務署の権限 知らずに語るワケ
  10. 10. 支援なければ「国内線は赤字」
  1. 11. イオンのラウンジ 利用条件は
  2. 12. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
  3. 13. なぜ ランクル受注停止の理由
  4. 14. 漫画の無断掲載 対策に苦慮
  5. 15. NHKが設立 民放各社に方針変更
  6. 16. 株主優待でお菓子がもらえる銘柄
  7. 17. 税務署から注目の現金 金額は?
  8. 18. プーチン氏側近が停戦を直訴か
  9. 19. 美女で骨抜きに「美人計」の例
  10. 20. 口臭増す? 夜勤の5大デメリット
  1. 1. LINE重くなる原因「冷蔵庫理論」
  2. 2. iPhone Airの恐ろしさは「首から上が本体」なところ。それ以外ほぼバッテリー
  3. 3. 新型iPhone 購入を躊躇する理由
  4. 4. 北欧の「長寿の町」に新事実
  5. 5. あのバーチャルボーイがプレイできる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場、遊ぶために必要な専用ハードも発売
  6. 6. アイリスオーヤマが実質半額に
  7. 7. モバイルバッテリーが登場
  8. 8. AirPods Pro 2がAmazonで16％OFF
  9. 9. Kindle 人気マンガが実質半額に
  10. 10. iPhone 17 Proの「選び方」
  1. 11. スマホが望遠カメラに変身
  2. 12. YouTubeで話題のAIツール13選
  3. 13. 挿したままOKな小型SSDが登場
  4. 14. Amazon Ankerバッテリーお得に
  5. 15. 13インチタブレットに高評価
  6. 16. Windows10ユーザーが増加か
  7. 17. iPhone17 充電アイテムまとめ
  8. 18. 本革ショルダー 数量限定27%オフ
  9. 19. USBメモリ感覚で使えるSSDがお得
  10. 20. 快適すぎる「Nomad Nest」
  1. 1. 元日本代表 不倫&性的動画送信か
  2. 2. 要注意? 阪神戦士で戦力外候補は
  3. 3. ド軍から名前消えた…一斉に速報
  4. 4. 人生で1番きつい 世界陸上に悲鳴
  5. 5. ゴール後倒れ痙攣→車椅子で退場
  6. 6. 豪代表選手 JR駅の光景に仰天
  7. 7. 世界陸上で日本新記録 決勝進出
  8. 8. 巨人の展開に「見てられない」
  9. 9. TBS番組表がほとんどNHKみたいに
  10. 10. ケニア失格の原因に「可哀想」
  1. 11. 世界陸上でトラブル 2選手が転倒
  2. 12. 田中希実 まさかの予選敗退
  3. 13. 大谷夫妻を襲う思いがけない試練
  4. 14. ロコ・ソラーレが五輪崖っぷち
  5. 15. K-1チャンピオン 動画に批判殺到
  6. 16. ブラジル人FW 日本帰化に前向き
  7. 17. ライルズの「かめはめ波」大歓声
  8. 18. 新庄監督が脱帽 あれは打てない
  9. 19. 男子100m まさかの日本勢全滅
  10. 20. 日本ハムに激震 ストッパー抹消
  1. 1. 食べずに退店 伊集院光に共感も
  2. 2. 永野芽郁との関係を異例の否定
  3. 3. ヒコロヒーが見た酒池肉林の会
  4. 4. 悠仁さま 海外で不穏な報じ方
  5. 5. 通夜に偽物参列 ATSUSHI怒り吐露
  6. 6. 同級生の母と結婚 両家の反応
  7. 7. スマスマ「問題提起」ファン激怒
  8. 8. ヒロミの「こぶ平への暴力」心配
  9. 9. 石橋貴明 激やせ姿に心配相次ぐ
  10. 10. ヒコロヒー タクシーで恐怖体験
  1. 11. 木梨憲武 闘病中の石橋に言及
  2. 12. ワタナベ所属の女性芸人 引退へ
  3. 13. 岩橋玄樹 びっしりタトゥー真意
  4. 14. 昼食会の首相 悠仁さまに失礼か
  5. 15. 山P乗せた飛行機 緊急事態が発生
  6. 16. 「TVから消えた女優」報告に反響
  7. 17. 中居氏の「福祉活動」に拒否反応
  8. 18. せいじ 騒動で仕事消滅止まらず
  9. 19. TENGAに転職「殺す」と親大反対
  10. 20. 娘の同級生から猛アプローチ
  1. 1. 藤真利子 92歳母を看取った瞬間
  2. 2. 妊娠中に判明した「糖尿病」
  3. 3. 「水でいいです」に同行者が絶句
  4. 4. シャトレーゼ「敬老の日ケーキ」
  5. 5. バーガーキング「インフェルノ」の″食べたい放題″開催決定。人気イベント「ワンパウンダーチャレンジ2025」の参加チケットは完売必至だから急げ〜！
  6. 6. 二の腕隠し パフスリーブで失敗
  7. 7. 50歳妻の裏切り「決定的瞬間」
  8. 8. バッグから避妊具「地獄落ちて」
  9. 9. 優しい男の物語 いよいよ最終回
  10. 10. 思わず二度見 セリアのトート
  1. 11. 40・50代似合う レイヤーボブ
  2. 12. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
  3. 13. 「ブラックサンダー」に新作登場
  4. 14. 「夫が二重不倫」しやがった妻
  5. 15. ニューバランスがAmazonでお得に
  6. 16. スーパーのレジ打ち 心ない言葉
  7. 17. 猫と飼い主の攻防綴る漫画が話題
  8. 18. DAISO 新商品を徹底レビュー
  9. 19. XLARGEのバックパック Amazonで
  10. 20. スヌーピーの鳥 秋を感じる新作