『攻殻機動隊』に登場する草薙素子の決定版フィギュアが発売される。 参考：『攻殻機動隊』新作は原作を踏襲？新アニメ枠「火アニバル!!」を宮田俊哉らが語る 1989年に『ヤングマガジン増刊 海賊版』（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開してきた『攻殻機動隊』