¥Ç¥£¥º¥ËーÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥í¥éÉ±¡£Èà½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¡Ê1959Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÌ¾ºî¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸Å¤¤Ì±ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ØÌ²¤êÉ±¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤Ð¤éÉ±¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃÈÇ¤È¥·¥ã¥ë¥ë