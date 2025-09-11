ぐっさん、「山口家1台目のクルマ」を紹介お笑いタレントの「ぐっさん」こと山口智充さんが、自身のインスタグラムを2025年8月13日に更新。「あの頃シリーズ」と題し、幼少期の思い出のクルマを紹介しました。ぐっさん思い出のファミリーカーとは（Photo：時事 イギリス映画「ジョニー･イングリッシュ」の試写会にて）【画像】“ぐっさん”こと「山口智充」×「ファミリーカー」を画像で見る！山口さんは、次のようなコメント