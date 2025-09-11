“ぐっさん”こと「山口智充」がかつての「ファミリーカー」公開！ 渋すぎる「超小さいクルマ」ってどんなモデル？

ぐっさん、「山口家1台目のクルマ」を紹介

お笑いタレントの「ぐっさん」こと山口智充さんが、自身のインスタグラムを2025年8月13日に更新。

「あの頃シリーズ」と題し、幼少期の思い出のクルマを紹介しました。

ぐっさん思い出のファミリーカーとは（Photo：時事 イギリス映画「ジョニー･イングリッシュ」の試写会にて）

山口さんは、次のようなコメントとともに1枚の写真を投稿しています。

「【あの頃シリーズ】親父と３歳の僕 親父が初めて買った車『三菱ミニカ』が山口家の１台目の車となります。

この写真は親父のルーツ 長崎県『五島列島』に行った時で、当時この360ccのツーストミニカに、家族4人乗って大阪から五島まで行ってるんです！」

投稿された写真には、グリーンカラーのミニカと、当時3歳の山口さん、運転席に座るお父さんの姿が映っています。1969年生まれの山口さんが幼少期の姿で写っていることから、1972年頃に撮影されたものと想像されます。

ミニカといえば、初代は軽商用車「三菱360」をベースに、三菱が初めて手掛けた軽乗用車として1962年に登場しました。

当時の軽自動車規格（排気量360cc以下）に合わせたコンパクトなボディサイズと、直線基調のシンプルなデザインが特徴です。

山口さんが投稿した写真に映るミニカは、1960年代後半から1970年代前半に販売されていたモデルと見られます。

外観は角形ヘッドライトやシンプルなフロントフェイス、グリル中央に配された三菱のエンブレムなど、当時の雰囲気を色濃く残しています。令和のクルマではあまり見かけないフェンダーミラーも印象的です。

そんなミニカで五島列島へ向かった思い出について、山口さんは以下のように振り返っています。

「もちろんフェリーも使ってますが、ほとんど『下道で行った』と後に聞き、兄貴と二人、その親父の『行動力』と『バイタリティー』に感心しました！

そしてそのパワーは見習わなきゃいけないなぁと、、、」

また、「今度やってみたいなぁ、親父が走ったルートで五島まで！昔の軽にのって兄貴とふたり旅！ っていう企画」と未来への想いもつづっていました。

※ ※ ※

山口さんは、これまで昭和58年式の「三菱ジープ J59」を披露するなど、旧車好きとして知られています。

また同年6月にはトヨタ「コンフォート デラックス」が愛車であることも明かしており、クルマ愛にあふれた投稿がたびたび話題を集めています。

今後も、山口さんのクルマ愛が感じられる「あの頃シリーズ」がどのように語られていくのか、引き続き注目されます。