ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「日本人じゃないよ」男性客が「かつ庵」で店員を威嚇する動画が拡散 脅迫 飲食業界 外食 相談 J-CASTニュース 時事ニュース J-CASTニュース 「日本人じゃないよ」男性客が「かつ庵」で店員を威嚇する動画が拡散 2025年9月10日 19時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「かつ庵」の店舗で男性客が店員を威嚇する動画がXで拡散された 「人としておかしいぞ」「あいつ、日本人じゃないよ」などと述べる様子が 運営元によると男性客はタクシーを呼んでほしいと店員に依頼し断られたそう 記事を読む おすすめ記事 清水尚弥、弟・尋也容疑者の逮捕で「強く非難したい」声明。「両親もおらずこの世にただ一人の弟です」 2025年9月5日 10時5分 サッカー岡田監督が中国のクラブチームに行ったときも貫いた「自分の信念」【岡田武史×工藤勇一】 2025年9月5日 6時0分 間違ってても自信満々、質問には答えない…「いきる人」ばかりが力をもつ日本社会の「悲しい現実」 2025年9月5日 7時0分 『愛の、がっこう。』愛実＆カヲルが再会 アイスを食べさせ合う場面に「尊すぎ」「幸せな空間」の声 2025年9月5日 6時0分 粗品、コントで稲田の乗っ取り事件に言及「謝れ！」の声に反論「なんで俺が謝らなあかんね〜ん！」 2025年9月8日 19時21分