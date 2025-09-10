私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄と妹がいます。私は横暴な義兄コウスケさんとその妻のリエさんが嫌で、徹底的に避けてきました。しかし有名旅館への宿泊に義両親を招待しようとしたところ、義父が他のきょうだいまで誘ってしまったのです。義兄たちは他のホテルに泊まり、夕食以外は別行動をするという話でまとまったのですが……。なんと義兄が「部屋を交換しろ」