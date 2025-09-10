＜義兄は俺様モンスター＞おかしいのは義兄だけじゃない！ほっこり義両親に「違和感」【第9話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄と妹がいます。私は横暴な義兄コウスケさんとその妻のリエさんが嫌で、徹底的に避けてきました。しかし有名旅館への宿泊に義両親を招待しようとしたところ、義父が他のきょうだいまで誘ってしまったのです。義兄たちは他のホテルに泊まり、夕食以外は別行動をするという話でまとまったのですが……。なんと義兄が「部屋を交換しろ」と言い出しました。
私たちが行くのは、なかなか予約が取れない人気の旅館。今回泊まれることになったのは、私の友達が行けなくなって厚意で予約を譲ってくれたからです。なのに私を別のホテルに追いやって、義兄たちが旅館に宿泊！？ 意味が分かりません。
リエさんが「コウスケがそう言っている」と主張すると、なぜだか義両親は納得した様子。さらには義兄の行動を懐かしがり、思い出に浸るかのようなほっこりした空気感を醸し出してきたのです。心の底から怒りが湧いてきました。
ようやくまとまったと思っていたのに、またもや義兄からの横やりが！ しかも義父も義母も、まるで決定権が義兄にあるかのように、すんなり言うことを聞いてしまいます。夫は私の顔色を見ながらあたふたしているだけ。これまでさんざん話し合ってきたのは何だったのでしょう。
義両親は当たり前のように私に理解を求めてきます。その瞬間、ついに私はブチ切れました！ 揉めごとを避けたくて距離をとってきたけれど、もういいです。私だって言いたいことが山ほどあります。絶縁する方向でこの際、すべてぶちまけてしまおうと思います！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
