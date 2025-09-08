７日のフジテレビ「Ｍｒ．サンデー」では、衆院解散も辞さない構えで続投姿勢を崩さなかった石破茂首相が、同日に突然辞任を表明したことを特集した。番組では、視聴者アンケートが行われ、「新総裁に代わる自民党に期待できるか」が問われ、結果「期待できる７％」「期待できない９３％」の衝撃数字が出た。スタジオ出演者らがどよめき、生出演した中曽根康隆議員も「厳しい…」。司会の宮根誠司が「あららら…期待できるが