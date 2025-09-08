横浜市の住宅街で車が住宅の屋根に落下しました。車がフェンスを突き破り頭から住宅の屋根に落下し、屋根の一部が壊れてしまっています。【映像】フェンス突き破り頭から落下した車警察によりますと、事故は横浜市保土ヶ谷区で起こりました。運転していた人は念のため病院に搬送されましたが、けがはなかったということです。車は先ほどレッカー車で吊り上げられました。（ANNニュース）