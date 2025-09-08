スターバックスでは、新作フラペチーノ『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』を9月10日より発売します。洋なし×キャラメルフレーバーのフラペチーノは2018年以来7年ぶりの登場になるのだそう。発売に先駆けて行われた試飲会で、その特徴やおすすめのカスタマイズを聞いてきました。新作『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』はどんな味?『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)スター