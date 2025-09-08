歴史的な強さを誇った藤川監督はたくみなマネジメント力も光った（C）産経新聞社藤川球児監督率いる阪神が、歴史的な強さでVを達成した。阪神はマジック1で迎えた9月7日の広島戦（甲子園）に2−0で勝利。9月7日に優勝を決めたのは2リーグ制後、史上最速。阪神においては新任の監督が優勝を成し遂げたのも史上初の快挙となった。球団創設90周年の節目に大きな仕事を果たし、聖地甲子園でナインの手で5度宙に舞うと、満面の笑み