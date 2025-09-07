「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が先発。ヤクルトは浜田、内山、オスナ、北村恵、中村悠、小川の６人の右打者が並んだ。前日までと大きく変わらず、普段通り藤浪と対戦する。▽ヤクルトスタメンは以下。１番・右翼浜田２番・中堅岩田３番・左翼内山４番・三塁村上５番・一塁オスナ６番・遊撃長岡７番・二塁北村恵８番・捕手中村悠９番・投手小川これまで２度対戦