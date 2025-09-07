「独り占めする気満々である」【写真】「そうはさせん！！」 横から飛びつく猫草バトルの瞬間兄弟猫、茶白の「クウ」ちゃんと茶トラの「カイ」ちゃん（ともに7歳）が、猫草をめぐる攻防で話題を集めています。写真には、飼い主さんが差し出すひと束の猫草に近寄る2匹の姿がーークウちゃんは一歩リードし、ギョロ目で口を大きく開け、前足で飼い主さんの手を引き寄せます。まさにかぶりつこうとする瞬間です。一方、カイちゃんはジ