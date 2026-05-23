「昨日のおふたりさん」【動画】晩酌中のパパに圧…からの、ついに一口ゲットの瞬間♪そんなコメントが添えられた動画が、Instagramで3.3万件超の“いいね”を集め、大きな話題になっています。映っているのは、食卓でご飯を食べる飼い主のパパと、そのちょうど向かい側で二足立ちになって見つめる柴犬の小雨（こさめ）ちゃん（7歳・女の子）です。晩酌をしながら、トレーに並んだおいしそうな夕飯に舌鼓を打つパパ。テレビを見な