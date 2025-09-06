女子高生コンクリート詰め殺人事件。1988年から1989年にかけて16歳の女子高生が40日以上監禁され、暴行や性的虐待など凌辱の限りを加えられた挙げ句、ドラム缶に詰め込まれて殺害された事件だ。犯人は、当時16歳〜18歳の少年たちだった。【写真】女子高生がコンクリート詰め遺体で発見された当時の現場写真当時世間はあまりの凄惨さに戦慄し、さまざまな識者が「少年たちが凶行に走った理由」を分析したが、そのなかには事件後