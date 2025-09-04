2ドアクーペに相応しい、細やかな気配り9月4日に発売となった6代目となる新型ホンダ・プレリュードの先行試乗会が行われたのは、伊豆にあるサイクルスポーツセンターの5kmサーキット。【画像】新たなハイブリッドスポーツの前奏曲！6代目ホンダ・プレリュード全160枚もともと自転車のためにデザインされたコースはアップダウンが多いほか、低速コーナーから中速コーナーまでバランスよくレイアウトされているが、路面は全般的に