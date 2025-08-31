写真にまで「悪意がある」と迷走していた石丸伸二氏（43）が“原点回帰”を果たした。６月の東京都議選、先の参院選で“全敗”した石丸氏が８月27日に記者会見を行い、党の代表を９月16日に退くと発表した。一見すると、選挙で惨敗した責任を取る「引責」のように思えるが、実際は既定路線なのだという。石丸氏は会見開始の10分前からエンジン全開。自身の去就に絡む記事に不満を並べ、一部メディアに対しては敵意をムキ出しにした