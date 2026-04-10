地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）が9日配信のABEMA「恋愛病院」に出演。理想の家族像について語る場面があった。「恋愛病院」は政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャン