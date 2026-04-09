ジャグジーでの至近距離による「愛してるゲーム」で、しんじ（石丸伸二・43）があさ（神谷明采・25）と急接近した。【映像】石丸がジャグジーで密着したミス東大美女（スタイル抜群の水着姿も）4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた