「美人さんかと思ったらイケメンだった！」【動画】隠れていた魅力がついに！美容師の神業カットで変身Instagramで5万件以上のいいねが集まったのは、女の子に間違われるほど長髪だった中学1年生の劇的イメチェン。美容師の横井拓徹さん（@yokkoi_beautician）が施術したフェザーショートへの大変身が、SNSで大きな反響を呼んでいます。長年伸ばしてきた髪の扱いに困り、中学校入学を機に思い切ったイメチェンを決意したそうです。