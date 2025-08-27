複数のコンプライアンス上の問題行為が発覚し国分太一（50）がメディアから姿を消して2ヶ月が経った。国分の近況については、騒動直後の6月27日に松岡昌宏（48）が「猛省に猛省を重ねて、奈落の底にいる状態」「（本人からは）『申し訳ない、申し訳ない』だけですね」と明かしたのみで、知る由もない。芸能関係者はこう語る。【写真】角刈り、グラサン、髭激変した山口達也の今長瀬も超ロン毛でイケおじに「国分さんが出演し