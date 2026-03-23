「年明けにかけて長瀬さんの芸能界復帰の噂などが囁かれていました。じつは最近、長瀬さんの友人が彼に直接その意向を聞いた機会があったそうなのです」神妙な顔でこう語るのは、元TOKIOの長瀬智也（47）を知る芸能関係者だ。長瀬が旧ジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）を退所したのは、今から5年前の‘21年3月のこと。それ以来、“表現者”を自称し、バイクレースや音楽活動、釣りといった多趣味な日常をSNSにアップし