「暑すぎるクルマの室内」効果的に冷やす方法は？全国各地で猛暑日が連続する夏場は、炎天下ではクルマの室内の温度が急上昇します。ダッシュボードやハンドルなどは熱すぎて触れず、50度を超える車内温度になることもあり、すぐに走り出したくても、まずは暑すぎる車内温度をどうにかしないといけません。【画像】「えぇぇ！」これが車内を「素早く冷やす方法」です！（19枚）そこで、都内の自動車販売店スタッフ D氏に、展