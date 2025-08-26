お笑いコンビ、ウーマンラッシュアワーの村本大輔（44）が26日までに自身のSNSを更新。海で毒を持つクラゲに全身を刺され、救急搬送されたことを報告した。村本は25日に更新したX（旧ツイッター）で、「玉野の海で天罰がくだる」というタイトルで記した自身の「note」を添付し、岡山県玉野市・宇野の海でカツオノエボシという猛毒を持つクラゲに全身を刺されたことを明かした。続くポストでは「お盆過ぎた海で泳いだらカツオノエボ