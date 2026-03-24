AI VTuberのキャラクターを設計するために作られた日本語の合成データセット「AItuber-Personas-Japan」がHugging Face上で公開されています。データは単なる設定メモではなく、そのままAI VTuber開発や学習データ整備に使える形を目指したデータになっています。DataPilot/AItuber-Personas-Japan · Datasets at Hugging Facehttps://huggingface.co/datasets/DataPilot/AItuber-Personas-JapanAI VTuber用合成データとそれ