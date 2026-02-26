出勤時に犬にナメられまくるのは当たり前【漫画】動物にモテる男の受難とは？NANNO(@nanno_koresiki)さんの『動物にモテるサラリーマンの受難』は、歩いているだけで動物たちに異常なまでに好かれてしまう男性、半田の日常を描いたアニマル漫画だ。散歩中の犬になつかれる程度なら微笑ましいが、半田の場合は鳥に囲まれ、カモに追われるなど、もはやストーカー被害に近い「受難」の日々を送っている。■動物に愛されすぎる男の日常