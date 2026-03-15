「Notely Voice」はAndroidとiOSに対応した文字起こしメモアプリです。文字起こし処理はOpenAIの文字起こしAI「Whisper」を用いてローカルで実行される仕組みで、インターネットに接続せずともスマートフォン単体で処理を完結することが可能。長文メモをポチポチ入力する手間が省けて便利そうだったので、実際に使ってみました。Notely Voice - AI Voice to Texthttps://notelyvoice.com/Notely VoiceはAndroid版とiOS版があります