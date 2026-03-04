King ＆ Princeの永瀬廉が3月4日発売のエンタメ専門誌『日経エンタテインメント！』2026年4月号（日経BP）の表紙に登場する。近年は俳優として主演・助演問わず、硬軟さまざまな役を見せ、グループとしても攻めた動きをしていることについて、狙いや思いを語っている。【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開TBS系日曜劇場『リブート』（TBS系）に表と裏、両方の顔を持つ冬橋航役で出演している永瀬。