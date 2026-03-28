飼い主さんのブルブルマシンに乗ってみた猫さん。振動を開始すると、お気に召したのかご機嫌な様子でマシンに乗り続ける姿はInstagramで驚異の1,353万回再生を突破！201万以上のいいねも付き、コメント欄には国内外から「振動が好きみたい♡」「宇宙で一番かわいい！」「なんて可愛いの！」といった声が寄せられています。 【動画：猫が『ブルブルマシン』の上でおしゃべりし始めた結果…まさかの光景】 猫がブルブルマシン