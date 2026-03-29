ブルージェイズの岡本和真内野手が、鮮烈のマルチ安打メジャーデビューを飾った開幕戦から一夜明けた２８日（日本時間２９日）、相手先発で５回を投げ３被安打２失点も勝敗つかずとなったアスレチックスのセベリーノ投手は「新人ではあるが、経験を積んだベテラン打者」と指摘した。当然ながら、岡本の情報は少なかった。「オープン戦やＷＢＣでのデータには目を通した。でも、投げながらスキャンしていった。自分自身で彼のス