むにゅぐるみパティオにまたまたサンリオキャラクターズの可愛い新作シリーズがやってきた♪今度のデザインはレトロかわいいギンガムチェック×フルーツ！☆揃えて並べればカラフル可愛い♪新シリーズイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」に、サンリオキャラクターズの「ギンガムフルーツシリーズ」が新登場♪レトロ可愛いギンガムチェック柄のファッションにワンポイント