イセエビ漁が解禁された熊本県天草市では、伊勢えび祭りが始まりました。 【写真を見る】「天草伊勢えび祭り」で旨味を堪能17施設が腕ふるう熊本 この天草伊勢えび祭りは、天草近海で水揚げされるイセエビを多くの人に堪能してもらおうと、漁の解禁日にあわせて開催しているものです。 試食会では、天草サンセット観光大使やインフルエンサーが、刺身や味噌汁など新鮮なイセエビ料理の数々を堪能しました。