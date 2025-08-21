リーズは21日、ミランからスイス代表FWノア・オカフォーが完全移籍加入することを発表した。契約期間は2029年6月30日までの4年間。イギリスメディア『BBC』によると、移籍金として1800万ポンド（約36億円）がミランへ支払われたようだ。プレミアリーグへ返り咲いたリーズは今夏の移籍市場で精力的に動いており、オカフォーは9人目の補強となった。現在25歳のオカフォーはセンターフォワード（CF）とウイング（WG）をこなすプ