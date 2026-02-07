スイス代表
『スイス代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月16日
2026年7月13日
2026年7月12日
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VARが介入したブレール・エンボロ 2度目の警告で退場処分に
VARの「誤認ルール」が適用され、シミュレーション判定で2枚目の警告を受けた
theWORLD（ザ・ワールド）
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まさかの退場劇が物議 スイス代表FWエンボロ、酷い表情で物議に
エースのエンボロがVARによりシミュレーション判定で退場となり試合が動いた
ココカラネクスト
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アルゼンチン代表がスイス代表に勝利 圧巻のシュートにファン興奮
延長111分にアルバレスが23.6m・時速116キロの圧巻ミドルを決めた
ABEMA TIMES
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北中米W杯のベスト4が出揃う FIFAランキング上位国が実力発揮
1位アルゼンチン・2位スペイン・3位フランス・4位イングランドが勝ち残り
ゲキサカ
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サッカーW杯でスイス代表に批判の声 元独代表GKが「口を慎め」
元ドイツ代表GKレーマン氏がスイス代表のメンタリティを公開批判したという
THE ANSWER
2026年7月11日
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元ドイツ代表GKがスイス代表を批判「メッシのユニホームが欲しいだけ」
元ドイツ代表GKのレーマン氏がスイス代表のメンタリティを批判したという
THE ANSWER
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王者・アルゼンチンに挑むスイス代表、主力選手が欠場か 北中米W杯
膝の状態が回復せず、ラウンド16に続き2試合連続の欠場となるという
SOCCER KING
2026年7月3日
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スイス代表、ベスト16進出…2ゴールでアルジェリアに完封勝ち 北中米W杯
エンボロとンドイが得点し、スイスが2対0でアルジェリアを退けた
SOCCER KING
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サッカー北中米W杯、スイス代表・ヤキン監督の風貌に既視感あり
オールバックの渋い髪型が加藤浩次さんにそっくりだとX上で声が殺到した
FOOTBALL ZONE