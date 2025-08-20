FC町田ゼルビアは８月20日、J１第30節でガンバ大阪とホームで対戦。３−１で勝利し、連勝を「８」に伸ばした。主力の相馬勇紀が累積警告により出場停止ながらも、立ち上がりから主導権を握った町田は、17分に昌子源の今季初ゴールで先制。しかし、61分に一瞬の隙を突かれ、同点に追いつかれる。その後はアウェーチームに押し込まれる時間が続いたが、78分に林幸多郎が勝ち越し弾。さらに90分には西村拓真がPKでネットを揺ら