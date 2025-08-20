G大阪戦でチームの３点目を挙げた西村。町田が８連勝を飾った。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　FC町田ゼルビアは８月20日、J１第30節でガンバ大阪とホームで対戦。３−１で勝利し、連勝を「８」に伸ばした。

　主力の相馬勇紀が累積警告により出場停止ながらも、立ち上がりから主導権を握った町田は、17分に昌子源の今季初ゴールで先制。しかし、61分に一瞬の隙を突かれ、同点に追いつかれる。

　その後はアウェーチームに押し込まれる時間が続いたが、78分に林幸多郎が勝ち越し弾。さらに90分には西村拓真がPKでネットを揺らし、勝利を収めた。
 
　難しい試合もしっかりと勝ち切る。連勝街道を突き進む町田の強さに、SNS上でファンからも驚きの声が上がった。

「町田８連勝か強すぎる」
「強さ本物すっね」
「なんでそんな簡単にシュートまでいけるんだろうか」
「誰が止めるんだ」
「この強さで今日相馬抜きだもんな」
「止まらんやん」
「羨ましい」
「選手層厚すぎ」
「個々が強すぎて集まって最強になっている」
「スタメンもサブもお化けチームになったね…」

　絶好調の町田は次節、23日に敵地で横浜Ｆ・マリノスと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

