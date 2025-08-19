人気YouTuberグループのマナル隊が、2025年8月16日に投稿した動画で1か月の収支を公開した。赤字額は「151万7470円」マナル隊は北海道・十勝を拠点に活動し、運営するYouTubeチャンネル「マナル隊MANARUTAI」の登録者数が169万人を数えるYouTuberグループ。同グループは7月5日に公開した動画で、長らく続けてきたコント動画をやめて「多くの人が見たくなるような長い動画」を投稿していくと方向転換を発表した。「【月収報告】企画