北朝鮮の金正恩総書記は、アメリカと韓国による合同軍事演習について、「北朝鮮に対して最も敵対的で対決的」と強く反発しました。北朝鮮メディアによりますと、金正恩総書記は18日、新型駆逐艦の訓練を視察した際に、18日から始まった米韓合同軍事演習をめぐり、「北朝鮮に対して最も敵対的で対決的であろうとする意思を示している」と批判しました。さらに、最近の米韓の演習に核兵器が搭載できる爆撃機が参加したことなどを念頭