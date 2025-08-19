アウトドア好きの間ではハイクオリティなダウンブランドとして知られるNANGA（ナンガ）が、今度は家の中での眠りの質を変えてくれるかもしれません。同社が2021年より展開する寝具レーベル「GOOD SLEEPING」の5周年を記念し、住環境や季節、そして使う人の好みに合わせて、自分だけの羽毛布団を仕立てられるカスタムオーダーサービスがスタート。「冷えやすい足元を重点的にあたためたい」「1枚で夏も冬も快適に使いたい」といった