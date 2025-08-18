SyncMOF¡Ê³ô¡Ë¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§906053249¡¢»ñËÜ¶â500Ëü±ß¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀé¼ï2-22-8¡¢ÂåÉ½È«²¬½á°ì»á¡Ë¤Ï¡¢7·î30Æü¤ËºÄ¸¢¼Ô¡ÊÂåÉ½È«²¬½á°ì»á¡Ë¤è¤êÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ØÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¡¢8·î15Æü¤ËºÆÀ¸¼êÂ³¤­³«»Ï·èÄêµÚ¤Ó´ÉÍýÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Éºâ¿Í¤Ë¤ÏâÃ²¼´²Ç·ÊÛ¸î»Î¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿Íº´Æ£¡¦âÃ²¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ3-14-32¡¢ÅÅÏÃ052-218-3721¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ë6·î