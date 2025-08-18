Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿SyncMOF¤¬Ì±»öºÆÀ¸
¡¡SyncMOF¡Ê³ô¡Ë¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§906053249¡¢»ñËÜ¶â500Ëü±ß¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀé¼ï2-22-8¡¢ÂåÉ½È«²¬½á°ì»á¡Ë¤Ï¡¢7·î30Æü¤ËºÄ¸¢¼Ô¡ÊÂåÉ½È«²¬½á°ì»á¡Ë¤è¤êÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ØÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¡¢8·î15Æü¤ËºÆÀ¸¼êÂ³¤³«»Ï·èÄêµÚ¤Ó´ÉÍýÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡´Éºâ¿Í¤Ë¤ÏâÃ²¼´²Ç·ÊÛ¸î»Î¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿Íº´Æ£¡¦âÃ²¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ3-14-32¡¢ÅÅÏÃ052-218-3721¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ë6·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢Â¿¹¦ÀºàÎÁMOF¡Ê¥â¥Õ¡¢¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡Ë¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¬¥¹À©¸æ¤Ê¤É¤Î»ö¶È²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£MOF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎAI¤Ë¤ÆºÇÅ¬¤ÊMOF¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¹çÀ®¤ò¹Ô¤¤Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶á»þ¤Ï¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢DAC¡ÊÄ¾ÀÜ¶õµ¤²ó¼ý¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¡×¤ò¾ïÀßÅ¸¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ìò°÷´Ö¤Ç°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬À¸¤¸Àµ¾ï¤Ê¶ÈÌ³¾å¤Î°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ËÉÔ°Â¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤ÏÌó2²¯8500Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»ö¶È¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢º£¸å¡¢¹¤¯¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Íí¤Ï¡¢¾åµ´Éºâ¿Í»öÌ³½ê¤Þ¤Ç¡£
