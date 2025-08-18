現地８月17日に開催されたコッパ・イタリアの１回戦で、日本代表GK鈴木彩艶を擁するセリエAのパルマはイタリア２部のペスカーラと対戦した。鈴木が先発したパルマは序盤から押し気味に試合を進めるなか、47分にマテオ・ペジェグリーノのゴールで先制。さらに65分にも、ペジェグリーノがヘディングシュートを叩き込んで追加点を奪取。２−０の勝利を飾った。この試合後、イタリアメディア『TUTTOmercato』が、選手たちを採点