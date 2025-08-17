モナコに所属する南野拓実が、リーグ・アン第1節のル・アーヴル戦に先発出場し、同クラブにて公式戦100試合出場を達成した。この節目の記録を、クラブも公式インスタグラムで祝福。公開された記念画像では、ユニフォーム姿の南野が椅子に腰掛け、右足を組み凛々しい表情を見せている。またその背景は赤と白のクラブカラーで配色され、南野の横顔が大きく描かれ、スタイリッシュなデザインとなっている。この投稿には祝福の言葉を始