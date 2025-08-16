家事などの主婦業や育児に専念する「専業主婦」。それに対し、「働かないでいいからラクでいいよね」「お金を稼がず生産性がない」「これだけ女性が社会進出しているのに、なぜ専業主婦をしているの？」とネットでは、“専業主婦論争”が巻き起こっている。【映像】「ずっとストレス」「自分を見失う日々が続いてる」子どもの病気で選択肢がなかった専業主婦・みえさん（37）あすかさん（35）は、仕事と家事の両立に限界を感じ