巨人でプレーしたロペスが審判に膝蹴りし、2026年まで出場停止処分巨人に在籍したヨアン・ロペス投手が、2024年からプレーするメキシカンリーグで2026年までの出場停止処分を受けた。審判の判定に激怒したロペスは、退場を宣告した塁審に膝蹴り。許されない愚行にファンからは「永久追放になるべきだ」「感情のコントロールが出来ない人」と批判の声が集まっている。13日（日本時間14日）に行われたラグーナとティファナの試合