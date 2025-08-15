巨人でプレーしたロペスが審判に膝蹴りし、2026年まで出場停止処分

巨人に在籍したヨアン・ロペス投手が、2024年からプレーするメキシカンリーグで2026年までの出場停止処分を受けた。審判の判定に激怒したロペスは、退場を宣告した塁審に膝蹴り。許されない愚行にファンからは「永久追放になるべきだ」「感情のコントロールが出来ない人」と批判の声が集まっている。

13日（日本時間14日）に行われたラグーナとティファナの試合。ラグーナに所属するロペスは1点リードした9回に登板するも、同点に追いつかれ2死一、二塁のピンチ。ここで迎えた打者を空振り三振に仕留めたと思った瞬間、審判はファウルチップの判定。これにマウンドのロペスが激怒し、退場を宣告した塁審に膝蹴り。制御不能となった右腕に球場は騒然となった。

その後、ロペスはベンチに戻りかけたものの、怒りがおさまらかったのか球審に向かって突進。チームメートに制止され、なんとか事態は収束した。一連の騒動を見守った実況は「塁審に向かって喧嘩を吹っ掛けている！」と膝蹴りのシーンを伝えると、解説は「（出場停止になる可能性があるので）彼は（振る舞い）気を付けるべきです」と注意を促した。右腕が再び球審に突進すると「ノー！ ノー！ ノー！ オー！」と呆れた果てていた。

試合翌日、メキシコ野球専門メディア「Beisbolpuro」は、公式X（旧ツイッター）で「ラグナに所属するキューバ人リリーバーのヨアン・ロペスは昨日のインシデントを受けて、LMBから2025年シーズンの残りと、2026年の出場停止処分を言い渡された」と伝えた。

2023年に巨人でプレーした右腕が見せた“あるまじき姿”にファンも続々反応。「マジかよ。蹴りつけていたよね」「妥当な処分だ」「キレすぎ」「処罰するだけでなく、この国から追放すべきだ」と暴力を許さない声のほか、「審判をどついてはいけないけど、1年越えはやりすぎだ」など処分に疑問を呈する声もあった。（Full-Count編集部）