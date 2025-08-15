群馬県桐生市の自宅で、同居する父親を刃物のようなもので刺し殺害したとして、中学3年の15歳の少年が殺人の疑いで逮捕されました。【写真を見る】【速報】「父親を刺した」中学3年の15歳少年を父親殺害の疑いで逮捕母親などは帰省で不在…父子に何が群馬・桐生市殺人の疑いで逮捕されたのは、桐生市に住む中学3年の少年（15）です。警察によりますと、少年はおとといごろ、自宅で、同居する父親（48）を刃物のようなもので複